Van'ın Tuşba ilçesinde çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı gasp eden 4 şüpheli gözaltına alındı.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. İnsansız hava aracı (İHA) destekli arama faaliyetleri sonucunda çalınan 800 küçükbaş hayvan arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak "yağma" suçundan gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve fişek de ele geçirildi.