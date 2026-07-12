Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Van’ın Çatak ilçesine bağlı Konalga Mahallesi sınırlarında bulunan 2 bin 800 rakımlı Alandeşt Yaylası, Alandeşt Festivali kapsamında düzenlenen etkinliklerle hareketlendi.

Kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki yaylada gerçekleştirilen festivale çok sayıda vatandaş katıldı.

YAYLADA FESTİVAL COŞKUSU YAŞANDI

Festival için bölgeye gelen vatandaşlar kurulan çadırlarda geceyi geçirirken, yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti.

Katılımcılar ayrıca voleybol oynadı ve düzenlenen paraşüt gösterilerini izleyerek keyifli anlar yaşadı.

ARICILARIN ZORLU MÜCADELESİ YARIŞMAYA TAŞINDI

Van Arıcılar Birliği tarafından düzenlenen “Bal Yuvarlama Yarışması” ise festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Arıcıların doğada verdiği zorlu mücadeleye dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, yaklaşık 30 kişi arıcı kıyafetleri giyerek tepeden yuvarlanan 5 kilogramlık bal kutusunu yakalamaya çalıştı.

Büyük heyecana sahne olan yarışmada bazı yarışmacılar düşerek hafif şekilde yaralandı. Bal kutusunu yakalamayı başaran Arda Kamaç, yarım altınla ödüllendirildi.

“ARICILAR DOĞADA SÜREKLİ MÜCADELE VERİYOR”

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, yarışmanın amacının arıcıların emeğini göstermek ve Van balını daha geniş kitlelere tanıtmak olduğunu söyledi.

Tandoğan, “Arıcılar doğada sürekli bir mücadele veriyor. Buradaki amacımız da bu emeği yansıtmaktır. Bu yıl yarışmamızın altıncısını düzenledik. Festivalin Van ve Çatak balının tanıtımına önemli katkı sunacağını umut ediyorum” dedi.

“VAN BALINI DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ”

Yarışmaya katılan arıcılardan Kübra Kaya, festivalde güzel vakit geçirdiklerini belirterek, arıcılığı severek yaptıklarını söyledi.

Bir diğer arıcı Rukiye Elesan ise, “Dededen toruna aynı işi yapıyoruz. Festivalimiz renkli görüntülere sahne oldu. Çok eğlendik” ifadelerini kullandı.