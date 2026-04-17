Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi görevlilerince ilçede tespit edilen adrese dün operasyon düzenlendi. Aramada 162 kilo 920 gram asetik anhidrit, 2 uzun namlulu silah, tabanca, 3 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ASETİK ANHİDRİT NEDİR?

Asetik anhidrit, patlayıcı madde ve eroin üretiminde kullanılan önemli ara kimyasallar arasında bulunmakla birlikte, sanayide suni ipek, aspirin, sigara filtresi, selüloz, plastik, reçine ve verniklerin üretiminde ve teknik ve klinik analizlerde de kullanılır.