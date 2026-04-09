Van'da dün gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent, kısa sürede beyaza bürünürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye kadar ulaştığı kaydedildi. Vatandaşlar, kar yağışı altında işlerine gitti. Yağış nedeniyle 5 mahalle ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.