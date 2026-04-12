ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerden sonuç çıkmadı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sona erdiğini açıkladı.

Vance, İran tarafının ABD’nin sunduğu şartları kabul etmediğini belirterek, “Anlaşmaya varamadık. ABD’ye anlaşma olmadan geri dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

“KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ NET BELİRLEDİK”

ABD’nin müzakerelerde açık bir tutum sergilediğini vurgulayan Vance, İran’a nükleer program konusunda kırmızı çizgilerin net şekilde iletildiğini söyledi. İran’ın bu şartları kabul etmemeyi tercih ettiğini ifade etti.

“İLERLEME KAYDEDEMEDİK”

Görüşmelerde esnek ve uzlaşmacı bir yaklaşım sergilediklerini belirten Vance, “İyi niyetle müzakere ediyorduk ancak İran’ın şartlarımızı kabul etmeye yanaştığı bir noktaya ulaşamadık” dedi.

NÜKLEER PROGRAM VURGUSU

ABD’nin temel hedefinin İran’ın nükleer silah geliştirmesinin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Vance, uzun vadede bu konuda net bir taahhüt görmek istediklerini ifade etti. Vance, İran’ın bu yönde güçlü bir irade ortaya koyduğunu henüz görmediklerini dile getirdi.

“SON TEKLİF SUNULDU”

Vance, müzakerelerden ayrılırken İran’a son ve en iyi tekliflerini sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin İran’ın atacağı adımlara bağlı olduğunu kaydetti.