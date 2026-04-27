Canlı yayımlanan etkinlik sırasında yemek servisinin hemen ardından salonda gerginlik yaşandı. Yükselen sesler üzerine koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salona girerek müdahalede bulundu.

Olayın ardından yapılan açıklamalarda saldırganın kısa sürede yakalandığı bildirildi. Şüphelinin otel lobisinde etkisiz hale getirildiği anlara ait görüntüler basına yansıdı. Yaşanan olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığı ancak sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

VANCE’İN TRUMP’TAN ÖNCE TAHLİYESİ TARTIŞMA YARATTI

Olayın en çok tartışılan yönlerinden biri, Başkan Yardımcısı Vance’in Trump’tan önce salondan çıkarılması oldu. Bu durum özellikle sosyal medyada ve ABD basınında çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Bazı kesimler bu durumu, güvenlik önceliğinin yanlış belirlenmesi olarak yorumlarken, eski bir istihbarat analisti bunun “prosedür hatası” olduğunu savundu. Eleştirilerde, kriz anında önceliğin her zaman başkanda olması gerektiği vurgulandı.

“KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ” İDDİASI

Eleştirilerde öne çıkan bir diğer nokta ise güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon eksikliği oldu. İddialara göre, başkan ve başkan yardımcısının farklı ekipler tarafından korunması, tahliye sürecinde eş zamanlı ancak farklı hızlarda hareket edilmesine neden oldu.

Buna karşılık yetkililer, Başkan Yardımcısı’nın ekibinin doğrudan tahliyeye odaklandığını, Başkan’ın ekibinin ise önce tahliye koridorunu güvenli hale getirmeyi beklediğini belirtti. Bu nedenle Vance’in daha hızlı çıkarılmış gibi göründüğü ifade edildi.

TRUMP: “YAVAŞLIĞI BEN İSTEDİM”

Konuya ilişkin açıklama yapan Trump, olay yerinden geç ayrılmasının kendi tercihi olduğunu söyledi. Yaşananları görmek istediğini belirten Trump, güvenlik ekiplerinin daha hızlı hareket etmesini kendisinin engellediğini dile getirdi.

Ayrıca tahliye sırasında kendisine yere çökmesinin önerildiğini de ifade etti.

YETKİLİLER: “GÜVENLİK ZAFİYETİ YOK”

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri ise olayda bir güvenlik açığı bulunmadığını savundu. Açıklamada, saldırganın balo salonuna ulaşamadan etkisiz hale getirildiği ve bunun bir “güvenlik başarısı” olduğu vurgulandı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Olay sonrası yapılan değerlendirmelerde, etkinliğe “Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği” statüsü verilmemesi önemli bir eksiklik olarak gösterildi. Bu durumun, güvenlik önlemlerinin daha düşük seviyede tutulmasına yol açtığı ifade edildi.

Ayrıca otelin halka açık bir alan olması ve güvenlik sorumluluğunun farklı birimler arasında net şekilde ayrılmamış olması da eleştirilerin odağında yer aldı. Özellikle otelin genel alanları ile koruma çemberi arasındaki “ara bölgelerde” yetki karmaşası yaşandığı belirtildi.

SİYASİ TEPKİLER DE GECİKMEDİ

Bazı siyasetçiler, olayın ardından güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğunu savunarak sert eleştirilerde bulundu. Özellikle üst düzey devlet yetkililerinin aynı ortamda bulunduğu bir etkinlikte daha sıkı önlemler alınması gerektiği dile getirildi.

ABD’DE TAHLİYE PROTOKOLÜ NASIL İŞLİYOR?

ABD’de uygulanan güvenlik protokollerine göre, başkan ve başkan yardımcısı aynı anda tehdit altındaysa iki farklı strateji devreye giriyor:

Başkanın etrafında fiziksel koruma çemberi oluşturuluyor

Başkan yardımcısı ise derhal güvenli bir bölgeye tahliye ediliyor

Bu uygulamanın temel amacı, olası bir kriz durumunda devlet yönetiminin kesintiye uğramasını engellemek. Başkanın görev yapamaz hale gelmesi ihtimaline karşı, başkan yardımcısının güvenli şekilde görev devralabilecek durumda olması hedefleniyor.

TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Yetkililer olayın prosedürlere uygun şekilde yönetildiğini savunsa da, kamuoyundaki tartışmalar devam ediyor. Özellikle güvenlik önlemlerinin yeterliliği ve kriz anındaki önceliklerin doğru belirlenip belirlenmediği konusu, önümüzdeki günlerde de gündemde kalacak gibi görünüyor.