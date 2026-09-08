Şanlıurfa’da serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Yusuf Kılıç’ın, yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.
Vanalar kapatıldı: Arama çalışmaları sonuç verdi
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 14 yaşındaki Yusuf Kılıç, akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin vanaları kapatıp sabah saatlerinde yeniden başlattığı arama çalışmaları sonuç verdi.Kaynak: DHA
Akçakale ilçesi kırsal Boybeyi Mahallesi civarında meydana geldi. Gaziantep’ten akrabalarını ziyaret için Şanlıurfa’ya gelen Yusuf Kılıç, yüzmek amacıyla sulama kanalına girdi.
İyi yüzme bilmediği belirtilen Kılıç, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye dalgıç polisler, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, su yüzeyinde ve kanal boyunca arama çalışması yaptı ancak Kılıç’a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara ara verildi.
Ekipler, çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalar kapsamında bazı bölgelerde su vanaların kapatıldığı öğrenildi.