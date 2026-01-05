Yeniçağ Gazetesi
Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı

TOKİ Van kura sonuçları belli oldu. İşte 500 bin sosyal konut Van TOKİ kurası sonuç sorgulama ekranı ve isim listesi...

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı

Sosyal konut hamlesi kapsamında Van’da gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri tamamlandı.

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 2

Binlerce vatandaşın merakla beklediği "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde, Van genelinde inşa edilecek konutlar için hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 3

VAN TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Van merkez ve ilçelerinde inşa edilecek olan toplam 6 bin 803 konut için yapılan kura çekimi sonrasında, asil ve yedek hak sahiplerinin listesi netleşti.

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 4

Vatandaşlar, kura sonuçlarını aşağıdaki iki ana kanal üzerinden sorgulayabiliyor:

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 5

e-Devlet Kapısı: T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından öğrenilebiliyor.

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 6

TOKİ Resmi Web Sitesi: (www.toki.gov.tr) adresi üzerinden yayımlanan isim listeleriyle sorgulama yapılabiliyor.

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 7

HANGİ İLÇELERDE ÇEKİLİŞ YAPILDI?

Van’daki dev konut projesi kapsamında kuralar; Merkez başta olmak üzere Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerini kapsıyor.

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 8

Noter denetiminde yapılan çekilişler, eş zamanlı olarak kurumun sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlandı.

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 9

Çekilişin sona ermesiyle birlikte, 2+1 ve 3+1 daireler için hak kazananların nihai listesi e-Devlet sistemine aktarıldı.

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 10

İşte sorgulama ekranı:

https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/

Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 11
Van TOKİ kura sonuçları açıklandı: İşte hak sahibi isim listesi ve sorgulama ekranı - Resim: 12
Kaynak: Haber Merkezi
