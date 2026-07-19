Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi rüzgarı: 27 lezzet noktası büyük ilgi gördü

ÜRÜNLER DOĞRUDAN YEREL ÜRETİCİDEN
Şehr-i Van Sofrası'nın kurucusu Hamza Kurt ise Van'a gelen ziyaretçilere Van kahvaltısı, coğrafi işaretli keledoş ve Norduz kuzusundan hazırlanan kuzu sırtını tatmalarını önerdi.
İşletmelerinde kullanılan tüm ürünleri Van'ın ilçelerindeki üreticilerden temin ettiklerini söyleyen Kurt, endemik otlardan otlu peynire, murtuğadan kavuta kadar birçok yöresel ürünün doğrudan çiftçiden sofraya ulaştığını belirtti.
Kurt, Lezzet Noktası projesinin hem yöresel yemeklerin tanıtımına hem de yerel işletmelerin tercih edilmesine katkı sunduğunu, bunun da şehir ekonomisini güçlendirdiğini söyledi.
GASTRONOMİ YOLCULUĞU KONYA'DA DEVAM EDECEK
Van Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan 27 Lezzet Noktası, kentin mutfak mirasını daha geniş kitlelere ulaştırırken, aile işletmelerini ve yerel üreticileri de görünür hale getiriyor. Festival boyunca yoğun ilgi gören gastronomi rotasının, geleneksel tariflerin korunmasına ve Van'ın gastronomi turizminin gelişmesine uzun vadeli katkı sağlaması hedefleniyor.
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi yolculuğu ise 18-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Konya Kültür Yolu Festivali'nde oluşturulacak yeni Lezzet Noktaları ile devam edecek.