Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi rüzgarı: 27 lezzet noktası büyük ilgi gördü

Van denildiğinde ilk akla kahvaltının geldiğini ancak şehrin bundan çok daha zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Kerkez, ziyaretçilere otlu peynir, cacık, keledoş, pekmezli kavut ve Erciş üzümünü tatmadan kentten ayrılmamalarını tavsiye etti.

Lezzet Noktası projesinin geleneksel tariflerin evlerden restoranlara taşınmasını desteklediğini belirten Kerkez, bu sayede hem işletmelerin geliştiğini hem de Van'ın gastronomi değerlerinin Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere ulaştığını dile getirdi.