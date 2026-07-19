Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi rüzgarı: 27 lezzet noktası büyük ilgi gördü

Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi rüzgarı: 27 lezzet noktası büyük ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali, kentin binlerce yıllık mutfak kültürünü ziyaretçilerle buluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi rüzgarı: 27 lezzet noktası büyük ilgi gördü - Resim: 1

Festival kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen 27 Lezzet Noktası, Van'ın yöresel tatlarını keşfetmek isteyen gastronomi tutkunlarının uğrak adresi oldu.

Van kahvaltısından keledoşa, otlu peynirden Norduz kuzusuna, inci kefalinden kavuta kadar uzanan zengin lezzet yelpazesi, festival ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Gastronomi rotası, hem Van mutfağının tanıtımına katkı sağladı hem de yerel işletmelerin ekonomik hareketliliğini artırdı.

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Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi rüzgarı: 27 lezzet noktası büyük ilgi gördü - Resim: 2

VAN MUTFAĞININ KÖKLÜ MİRASI ÖN PLANA ÇIKTI

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van, sahip olduğu kültürel birikimi mutfağına da yansıtıyor. Van Gölü Havzası'nın doğal zenginlikleri, yüksek yaylaları ve yerel üretim geleneğiyle şekillenen mutfak kültürü; otlu peynir, bal, kaymak, murtuğa, kavut, keledoş, kurut aşı, inci kefali ve yöresel et yemekleriyle dikkat çekiyor.

Festival kapsamında oluşturulan 27 Lezzet Noktası ise bu gastronomi mirasını sürdürülebilir şekilde tanıtmayı, yerel işletmelerin görünürlüğünü artırmayı ve Van'ın mutfak kültürünü yıl boyunca daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

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Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi rüzgarı: 27 lezzet noktası büyük ilgi gördü - Resim: 3

"GELENEKSEL TARİFLER RESTORAN MENÜLERİNDE YAŞATILIYOR"

Festivalin ev sahibi olan televizyon programcısı ve akademisyen Asuman Kerkez, Van mutfağının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını, binlerce yıllık üretim kültürünün günümüze taşınan önemli bir mirası olduğunu söyledi.

Urartu medeniyetinin bölgenin tarım ve üretim anlayışına önemli katkılar sunduğunu belirten Kerkez, zengin tahıl çeşitliliği, kişniş ve tarhun gibi aromatik otların yanı sıra Norduz kuzusu ve süt ürünlerinin Van mutfağının temel yapı taşlarını oluşturduğunu ifade etti.

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Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi rüzgarı: 27 lezzet noktası büyük ilgi gördü - Resim: 4

Van denildiğinde ilk akla kahvaltının geldiğini ancak şehrin bundan çok daha zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Kerkez, ziyaretçilere otlu peynir, cacık, keledoş, pekmezli kavut ve Erciş üzümünü tatmadan kentten ayrılmamalarını tavsiye etti.

Lezzet Noktası projesinin geleneksel tariflerin evlerden restoranlara taşınmasını desteklediğini belirten Kerkez, bu sayede hem işletmelerin geliştiğini hem de Van'ın gastronomi değerlerinin Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere ulaştığını dile getirdi.

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Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi rüzgarı: 27 lezzet noktası büyük ilgi gördü - Resim: 5

DOĞAL VE YEREL ÜRÜNLER SOFRALARA TAŞINIYOR

Lezzet Noktası seçkisinde yer alan Balcı Behçet'in işletmecisi Behçet Öndül, 1964 yılından bu yana Van'ın kahvaltı kültürünü yaşattıklarını söyledi. Balı Hakkari, Bitlis, Şirvan ve çevredeki köylerden temin ettiklerini belirten Öndül, karakovan, sepet balı ve süzme bal çeşitlerinin ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Festivalin Van ve çevre illerde turizm hareketliliğini artırdığını kaydeden Öndül, şehir dışından gelen misafirlerin bölgenin doğal ürünlerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

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Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi rüzgarı: 27 lezzet noktası büyük ilgi gördü - Resim: 6

YARIM ASIRLIK LEZZET GELENEĞİ

Lezzet Noktaları arasında yer alan Doğu Kebap da 51 yıllık geçmişiyle Van'ın köklü gastronomi duraklarından biri olarak öne çıkıyor. İşletme sahibi ve kebap ustası Cevdet Diler, Van kahvaltısının yanı sıra inci kefali ve yöresel kebabın da mutlaka denenmesi gereken tatlar arasında bulunduğunu belirtti.

Diler, Van'ın zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarında yetişen hayvanlardan elde edilen etlerin kebaba kendine özgü bir aroma kazandırdığını, bölgenin hayvancılık kültürünün mutfağın en önemli zenginliklerinden biri olduğunu ifade etti.

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Van Kültür Yolu Festivali'nde gastronomi rüzgarı: 27 lezzet noktası büyük ilgi gördü - Resim: 7

ÜRÜNLER DOĞRUDAN YEREL ÜRETİCİDEN

Şehr-i Van Sofrası'nın kurucusu Hamza Kurt ise Van'a gelen ziyaretçilere Van kahvaltısı, coğrafi işaretli keledoş ve Norduz kuzusundan hazırlanan kuzu sırtını tatmalarını önerdi.

İşletmelerinde kullanılan tüm ürünleri Van'ın ilçelerindeki üreticilerden temin ettiklerini söyleyen Kurt, endemik otlardan otlu peynire, murtuğadan kavuta kadar birçok yöresel ürünün doğrudan çiftçiden sofraya ulaştığını belirtti.

Kurt, Lezzet Noktası projesinin hem yöresel yemeklerin tanıtımına hem de yerel işletmelerin tercih edilmesine katkı sunduğunu, bunun da şehir ekonomisini güçlendirdiğini söyledi.

GASTRONOMİ YOLCULUĞU KONYA'DA DEVAM EDECEK

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında oluşturulan 27 Lezzet Noktası, kentin mutfak mirasını daha geniş kitlelere ulaştırırken, aile işletmelerini ve yerel üreticileri de görünür hale getiriyor. Festival boyunca yoğun ilgi gören gastronomi rotasının, geleneksel tariflerin korunmasına ve Van'ın gastronomi turizminin gelişmesine uzun vadeli katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi yolculuğu ise 18-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Konya Kültür Yolu Festivali'nde oluşturulacak yeni Lezzet Noktaları ile devam edecek.

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