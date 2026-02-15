Kent genelinde etkili olan kar, özellikle kırsal bölgelerde yaşamı felç etti. Toplam 31 mahalle ve 45 mezra yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları yeniden trafiğe açmak amacıyla aralıksız çalışıyor. Karın en yoğun görüldüğü yerlerden Erciş ilçesine yaklaşık 25 km mesafedeki Sabanbüken Mahallesi’nde kar kalınlığı önceki yağışlarla birlikte 2 metreyi geçti. Tek katlı evlerin pencereleri karla örtülürken mahalle sakinleri ev ve ahır girişlerini açmak için saatlerce kürek çekti.

Vatandaşlar, zorlu kış koşullarına rağmen günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çabalıyor.

Mahalle sakinlerinden Zafer Yaşar (38), bölgede uzun yıllardır görülmeyen seviyede kar yağdığını ifade ederek şu sözleri kullandı: “Kar yüksekliği neredeyse 2 metreyi buldu. Evden dışarı çıkmak için durmadan kürek çekiyoruz. Hayat burada tamamen durmuş durumda diyebiliriz.”