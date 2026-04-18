13 Nisan günü Hakkari-Yüksekova kara yolunda meydana gelen büyük heyelan, bölgedeki ulaşım damarlarını adeta kesti. Yaklaşık 1 kilometrelik devasa bir alanı etkileyen toprak kayması nedeniyle yol tamamen güvenli hale getirilemedi. Valilik ve Karayolları koordinasyonunda yürütülen kontrollü geçiş uygulaması kapsamında, araçların günde sadece yaklaşık 2 saatlik dar bir zaman diliminde geçişine izin veriliyor.

DAĞDAN KAYA YAĞIYOR, EKİPLER İLERLEYEMİYOR

Karayolları ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede aralıksız mesai harcasa da doğa şartları çalışmaları sekteye uğratıyor. Sürekli olarak dağdan kopan kaya parçaları, hem iş makineleri hem de sahada çalışan personel için hayati tehlike oluşturuyor. Heyelan riskinin aktif olarak devam etmesi nedeniyle temizleme ve istinat çalışmaları istenen hıza ulaşamıyor.

Ulaşımın can damarı olan bu yoldaki aksamalar, Hakkari ve Van arasındaki ticari hayatı durma noktasına getirdi. Bölge sakinleri, günlük hayatın felç olduğunu belirterek şunları söyledi. 'Hastaneye gidişler ve acil durum nakilleri aksıyor. Tedarik zinciri koptuğu için ticari faaliyetler zarar görüyor. Sürücüler, her an kaya düşmesi korkusuyla "ölüm yolu" olarak adlandırdıkları güzergahta beklemek zorunda kalıyor.'

YETKİLİLERDEN "UYARILARA UYUN" ÇAĞRISI

Karayolları yetkilileri, heyelan riskinin tamamen bertaraf edilmesi için teknik incelemelerin sürdüğünü ve tahkimat çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. Sürücülerin can güvenliği için belirlenen geçiş saatlerine ve trafik işaretlerine mutlak suretle uymaları gerektiği vurgulandı.