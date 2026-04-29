Van-Hakkari Tabip Odası'nın son genel kurulunda seçilen yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı. Oda Başkanı Dr. Harun Arslan oldu.
Odanın 18-19 Nisan tarihlerinde yapılan olağan genel kurulunda seçimleri kazanan "Demokratik Hekim Grubu" mazbatasını aldı, ardından görev dağılımı yaptı.
Oda Başkanlığı'na Dr. Harun Arslan seçilirken, Dr. Duygu Nur Tutam genel sekreterliğe, Dr. Gökhan Görken sayman üyeliğe, Dr. Zülküf Akdemir veznedar üyeliğe; Dr. Baran Serdar Kızılyıldız, Dr. Yemlihan Ceylan ve Dr. Adem Yağan ise üyeliklere getirildi.