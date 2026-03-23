Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 9 mahalle ile 11 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, toplam 20 kapalı yolun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Başkale ilçesinde de kar yağışının ardından belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik yaptı.

HAKKARİ'DE 82 KÖY VE MEZRA YOLU KESİLDİ

Hakkari'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ve sis, yaşamı zorlaştırdı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kent genelinde 82 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için mesai harcıyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerindeki karı temizlerken, sürücüler düşen görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yürüttü.

BİTLİS'TE 1 KÖY YOLU KAPALI

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle bir köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı. Kurtkan, söz konusu yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Bölgede karla mücadele çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaya davet ediyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde kapanan yol sayısının artabileceği belirtiliyor.