Olumsuz hava koşulları, Ülke genelinde birçok kentimizi etkiledi; Van, Hakkari ve Muş'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 289 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresi’nden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Çığ riski nedeniyle bazı yollarda çalışma yapılamazken, ekipler güvenli güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri ise Hakkari-Şırnak ve Hakkari-Çukurca kara yollarında çığ düşen noktalarda çalışmalar yaptı.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 128 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi. Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve yolların en kısa sürede açılacağını belirtti. Kentte Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Muş

Muş’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerdeki 134 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.