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Kaynak: İHA

Dünyadaki en büyük sodalı göl olma niteliğini taşıyan Van Gölü, barındırdığı endemik türler ile doğal güzelliklerinin haricinde, etrafındaki coğrafyanın meteorolojik dengesini ve iklim yapısını doğrudan biçimlendiren hayati bir ekosistem olarak öne çıkıyor. Bölgede devasa bir ısı depolama alanı görevi gören göl, sahip olduğu ekolojik ve fiziksel niteliklerle karasal iklim koşullarını da dönüştürüyor.

Sentinel-3 uydu verilerini inceleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, 21 Temmuz 2026 tarihli verilerin sonuçlarını paylaştı. Gündüz saatlerinde gölün etrafındaki kara yüzeyi sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiğini aktaran Akkuş, göl yüzeyindeki sıcaklığın ise 23 ile 24 derece seviyelerinde kaldığını açıkladı.

Van Gölü'nün yüksek ısıl kapasitesi, kış döneminde çevresinin fazla soğumasını, yazın ise aşırı ısınmasını önleyerek bölge iklimini düzenliyor. Gölün iklim üzerindeki düzenleyici rolünü vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Akkuş, bu doğal etkinin sağladığı avantajları şu sözlerle dile getirdi:

"Bu doğal iklim düzenleyici etki; sıcak hava stresinin azalmasına, soğutma amaçlı enerji ihtiyacının düşmesine, tarımsal ürünlerin aşırı sıcaklık dalgalarından daha az etkilenmesine, yaşam konforunun artmasına ve iklim değişikliğine uyum kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir ekosistem hizmetidir."