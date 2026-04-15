3 bin 713 kilometrekare yüz ölçümüyle Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nde neslini sürdüren inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göç ediyor.

Göle kıyısı bulunan Van’ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis’in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı olan inci kefali için av yasağı başladı.

“Van balığı” olarak da bilinen inci kefali, av yasağı süresince yumurtalarını bırakmak için sürüler halinde tatlı su kaynaklarına göç ediyor. Bu sezon da korunması için hazırlıklar tamamlandı.İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, belediyeler ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl kenarında ve akarsularda kaçak avlanmaya izin vermeyecek.

Deniz polisi ekipleri, son ağlarını çektikten sonra teknelerini liman ve barınaklara çeken balıkçıları denetledi, av yasağı konusunda bilgilendirdi ve kaçak avlanmanın önüne geçmek için destek istedi.Bünyelerinde bulunan 6 deniz aracıyla gölde sürekli seyir yapacak olan polis ekipleri, yürüteceği koruma faaliyetleriyle göç yolculuğundaki balıkların üremelerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacak.

“ÜST DÜZEYDE EMNİYET TEDBİRLERİ ALINACAK”



Deniz Limanı Şubesinde görevli Hatice Arslan, inci kefali popülasyonunun korunması amacıyla paydaş kurumlarla birlikte tedbirler aldıklarını söyledi.

Van Gölü’nde kaçak avlanmaya müsaade etmeyeceklerini belirten Arslan, “Tüm mevzuat hükümlerine göre Van Gölü’nün tamamında görev yapmaktayız. Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından ilimize tahsis edilen 6 deniz aracı, 3 kara aracı ve 20 personelden oluşmaktadır.” dedi.Yaban hayatının korunması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:“Van’ın endemik türü olan inci kefalinin korunması amacıyla av yasağı dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk alanımızda deniz polisi olarak 24 saat esasına göre denetim ve kontroller gerçekleştirilecek. İnci kefali popülasyonunun korunması amacıyla paydaş kurumlarla birlikte üst düzeyde emniyet tedbirleri alınacak. Av yasağı döneminde herkesin yasaklara hassasiyet göstermesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın da konuya gerekli hassasiyeti göstermeleriyle bu tedbirlerin amacına ulaşması mümkün olacak. Av yasağı döneminde inci kefalinin avlanması, nakliyesi ve satışı yasak. Bu durumla karşılaşan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunması, inci kefalinin korunmasında çok büyük öneme sahiptir.”