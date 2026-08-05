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Van Gölü'nün kuzey bölümünde konumlanan Çakıl Adası, berrak ve sodalı yapısıyla sıcak havalarda alternatif bir rotaya dönüşüyor. Etrafını saran doğal beyaz taşları ve bakir yapısıyla tropikal adaları aratmayan bölge, doğada zaman geçirmek isteyen çok sayıda kişiyi ağırlıyor. Turkuaz renkli göl sularında serinleyen tatilciler, havanın kararmasına kadar bu atmosferin keyfini sürüyor.

Ailesiyle İzmir'den Van'a gezi amacıyla gelen Deniz Özçelik, ilk kez gördüğü Çakıl Adası'na hayranlık duyduğunu ifade etti. Yeniden gelmeyi hedeflediklerini dile getiren Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Van Gölü'nün güzelliğini daha önce çok duymuştum. Buraya gelince bizzat görme fırsatı buldum. Gölün sodalı ve tuzlu suyu cilde iyi geliyor. Doğası gerçekten çok güzel. Sahilin beyaz çakıllarla kaplı olmasının sonradan oluşturulduğunu sanıyordum ancak bunun tamamen doğal olduğunu öğrendim. Çakıl Adası görülmeye değer bir yer. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Ülkemizin sadece batısında değil, doğusunda da keşfedilmeyi bekleyen çok güzel doğal güzellikler var."

Bölgeyi gezmek için Ankara'dan ailesiyle ulaşan Yusuf Göktü Koç ise alanın atmosferinden çok etkilendiğini belirterek, "Burası gerçekten çok güzel. Van Gölü'nün görüntüsü etkileyici. Erciş'i çok sevdim. Çakıl Adası'nın kıyısı cam gibi berrak. Turkuaz rengiyle Maldivler'i andırıyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." dedi.