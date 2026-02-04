Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor: Kuraklık ve yanlış politikalar endişe yaratıyor

AKARSULAR ÜZERİNDEKİ SANTRALLER ETKİLİ

Van Gölü havzasına dökülen dere ve akarsular üzerine kurulan hidroelektrik santraller (HES), jeotermal santraller (JES) ve barajlar, göldeki su seviyesinin düşmesinde önemli rol oynuyor. Zilan Çayı, Koçköprü Barajı ile Van’ın Çatak ve Muradiye ilçelerindeki santraller buna örnek olarak gösteriliyor. Bu yıl kar yağışının mevsim normallerinin altında kalması, çekilmenin daha da hızlanabileceği endişesini doğuruyor.