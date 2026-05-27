İnköy Mahallesi yakınlarında Van Gölü kıyısında gezen arkadaş grubu, bir süre sonra yönlerini kaybedip bölgeden uzaklaştı.
Yürümekte zorlanan 3 kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talebinde bulundu.
İhbarın ardından bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile AFAD personeli yönlendirildi.
Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucu ekipler mahsur kalan kişilere ulaştı.
Emniyete ait botla İnköy İskelesi’ne getirilen vatandaşlar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.