Van Gölü’nde ezber bozdu: Mavi suların tek kadın kaptanı oldu

Erkek meslektaşlarının da kendisine çok destek olduğunu söyleyen Yıldız Özdemir, kış aylarında baba mesleği olan balıkçılık mesleğini yürüttüğünü belirterek, "Tekneye gelen misafirlerim çok seviniyorlar. Beni kendilerine rol model olarak alıyorlar ve bir kadın kaptanın bu tür faaliyetler göstermesi onlar için çok büyük avantaj ve örnek oluyor. Özellikle öğrenci gruplarını ağırladığım zaman onlara büyük bir örnek teşkil ediyoruz. Sadece görevimi yapıp gezdirmiyorum. Aynı zamanda çevre bilinci, sosyal farkındalık projeleriyle de gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz" ifadelerini kullandı.