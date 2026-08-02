Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Van Gölü, yüksek sıcaklıkların ardından serinlemek isteyenlerin ilk adresi oldu. Mavi bayraklı plajları ve temiz sahilleriyle dikkat çeken Tuşba ilçesindeki halk plajlarında, hem yerli halkın hem de İranlı turistlerin katılımıyla yoğunluk yaşandı.

Göl kıyısında vakit geçiren vatandaşlardan Rojhat Kurt, kentteki sıcak havanın güney illerini aratmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Su çok serin, temiz ve güzel. Hafta sonları bulunduğumuz bölgede kamp yapanlar çok oluyor. Biz de 2 gündür burada kalıyoruz. Arkadaşlarımızla cuma akşamı geldik, kamp alanımızı hazırladık. Bugün döneceğiz. Çok eğlendik. Gece ateş yakıp başında oturduk. Sohbet etmek çok güzeldi."