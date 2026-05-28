Van’ın simgesel değerleri ve eşsiz faunası arasında ilk sıralarda yer alan, sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşayabilen inci kefali (Chalcalburnus tarichi), sahil şeridine kazandırılan dev bir heykelle kentin siluetine dahil edildi. Kültürel ve doğal mirası yansıtmak amacıyla sahil bandına yerleştirilen devasa inci kefali heykeli, estetik tasarımıyla bölgeye yeni bir görsellik kazandırdı.

Şehrin tanıtımına katkı sunan ve bu endemik türe dikkat çeken eserin önü, fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçilerin ve yürüyüş yapan vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Kısa sürede sosyal medyada da yoğun ilgi gören heykelin, yaz sezonunda bölgeye gelecek yerli ve yabancı turistlerin birincil ziyaret merkezlerinden biri olması bekleniyor.

"ASLA VAZGEÇMEMENİN DÜNYADAKİ EN GÜZEL SİMGESİ"

Van Gölü sahiline konumlandırılan heykele ilişkin bilimsel ve kültürel değerlendirmelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, inci kefalinin zorlu yaşam mücadelesine vurgu yaptı.

İnci kefalinin sodalı sulardaki yaşam mücadelesinin yanı sıra üreme dönemindeki göç yolculuğuna değinen Dr. Akkuş, şu ifadeleri kullandı:

"İnci kefali her ne kadar yaşamını Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürse de üreme dönemi olan nisan ve temmuz ayları geldiği zaman üremek için göle dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleştiriyor. İnci kefali akarsulara girdiği zaman kendi boyunun 10-15 katı yüksekliğindeki kayaları zıplayaraktan akarsuların 15-20 kilometre yukarısına çıkıyor. Kayaları geçerken belki de yüzlerce kez zıplıyor ve asla vazgeçmiyor. Akıntıyla mücadele ediyor, soğukla, dalgalarla, martılarla ve kendi boyunun 10-15 katı yüksekliğindeki kayalarla mücadele edip başarıyor. Bunu yapan sadece 20 santim boyundaki bir balık. İşte bu yönüyle inci kefali asla vazgeçmemenin dünyadaki en güzel simgelerinden birisi.”

"KENTİN MARKA DEĞERİ BU ESERLE RUH KAZANDI"

Bölgede daha önce bu boyutta bir inci kefali maketi ya da heykelinin bulunmadığını belirten Dr. Mustafa Akkuş, projenin önemine dikkat çekerek, " Van İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Van Valiliği tarafından yapılan bu güzel eserle beraber adeta bir ruh, bir anlam kazanmış oldu. Buradan başta Van Valiliği olmak üzere Van İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne ve emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Arkamdaki bu eserin gölün dört bir yanında çok daha fazla yere konulması gerekiyor. Çünkü artık inci kefali bölgemizin bir markası ve Van dediğimiz zaman aklımıza en önce gelen canlılardan birini oluşturuyor" dedi.