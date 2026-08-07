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Kaynak: İHA

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Van Gölü kıyıları, suyun renginde yaşanan sıra dışı değişimle gündeme geldi. Kapalı havza niteliği taşıyan gölün özellikle kıyıya yakın kısımlarında suyun çimen rengine benzer bir tona bürünmesi, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Sahil güzergahında net bir şekilde fark edilen bu renk farklılığı, yoldan geçenlerin ilgisini çekti. Birçok kişi yaşanan bu doğa olayını cep telefonlarının kameralarıyla kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa süre içerisinde dijital platformlarda yankı uyandırdı.

Bölge sakinlerinden Mehmet Karaataman, durumla ilgili olarak, "Her sene bu aylarda, burası kapalı havza olduğu için tahmin ediyoruz, yosun ve ot oluşuyor" dedi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar ise Van Gölü kıyılarındaki bu tür renk dönüşümlerinin; dönemsel yağışlar, akarsuların taşıdığı alüvyon birikintileri, rüzgara bağlı su akıntıları ve tabandaki doğal tortu hareketliliklerinden kaynaklanabileceğini aktarıyor.