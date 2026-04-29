Gün doğumuyla birlikte ortaya çıkan manzara, hem doğaseverleri hem de fotoğraf tutkunlarını kendine hayran bıraktı.
Van Gölü kıyısında masalsı sabah: Ovayı beyaz bir örtü esir aldı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ovayı adeta beyaz bir örtüyle kaplayarak görsel bir şölen sundu.
Van Gölü kıyısında yer alan ilçede gece saatlerinde düşen hava sıcaklığıyla birlikte oluşan sis tabakası, sabahın ilk ışıklarıyla ovanın tamamını sardı.
Bölge halkı, bu tür manzaraların özellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında sıkça görüldüğünü belirtirken, ortaya çıkan görüntülerin her seferinde farklı bir güzellik sunduğunu ifade etti.
Sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis, güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş dağılmaya başladı.
Kaynak: İHA