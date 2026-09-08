Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Van Gölü gün batımı manzarası ile büyülüyor

Van Gölü gün batımı manzarası ile büyülüyor

Van Gölü'nde gün batımı, gökyüzünü kaplayan turuncu ve kızıl tonlarıyla doğaseverlere eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Kaynak: İHA
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Van Gölü gün batımı manzarası ile büyülüyor - Resim: 1

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, her mevsim olduğu gibi gün batımı saatlerinde de kartpostallık manzaralara ev sahipliği yapıyor.

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Van Gölü gün batımı manzarası ile büyülüyor - Resim: 2

Günün yorgunluğunu atmak isteyenler ve fotoğraf tutkunları, güneşin ufukta kaybolduğu anlarda sahil kıyısına akın ediyor.

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Van Gölü gün batımı manzarası ile büyülüyor - Resim: 3

Gökyüzündeki altın sarısı, kızıl ve turuncu renklerin sakin sulara yansımasıyla ortaya çıkan manzara, kentin doğal cazibesini gözler önüne seriyor.

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Van Gölü gün batımı manzarası ile büyülüyor - Resim: 4

Objektiflerine sarılan vatandaşlar, bu benzersiz renk cümbüşünü ve ışık oyunlarını ölümsüzleştiriyor.

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Van Gölü gün batımı manzarası ile büyülüyor - Resim: 5

Van'da göl kıyısı her gün farklı bir güzelliğe bürüyor.

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Van Gölü gün batımı manzarası ile büyülüyor - Resim: 6

Akşam saatlerinde sunduğu huzurlu atmosferle vazgeçilmez duraklar arasında yer alıyor.

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