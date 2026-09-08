Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, her mevsim olduğu gibi gün batımı saatlerinde de kartpostallık manzaralara ev sahipliği yapıyor.
Van Gölü gün batımı manzarası ile büyülüyor
Van Gölü'nde gün batımı, gökyüzünü kaplayan turuncu ve kızıl tonlarıyla doğaseverlere eşsiz bir görsel şölen sunuyor.Kaynak: İHA
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Günün yorgunluğunu atmak isteyenler ve fotoğraf tutkunları, güneşin ufukta kaybolduğu anlarda sahil kıyısına akın ediyor.
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Gökyüzündeki altın sarısı, kızıl ve turuncu renklerin sakin sulara yansımasıyla ortaya çıkan manzara, kentin doğal cazibesini gözler önüne seriyor.
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Objektiflerine sarılan vatandaşlar, bu benzersiz renk cümbüşünü ve ışık oyunlarını ölümsüzleştiriyor.
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Van'da göl kıyısı her gün farklı bir güzelliğe bürüyor.
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Akşam saatlerinde sunduğu huzurlu atmosferle vazgeçilmez duraklar arasında yer alıyor.
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