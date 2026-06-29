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Kaynak: AA

Türkiye’nin en uzun tren hatlarından birinde hizmet veren Van Gölü Ekspresi, Ankara’dan hareket ederek Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş üzerinden Tatvan’a ulaşıyor.

Doğu Anadolu hattında ilerleyen tren, dağ yamaçları, Murat Nehri üzerindeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Keban Baraj Gölü’ndeki köprü geçişleri ile tünellerden geçerek yolculara farklı bir deneyim sunuyor.

Güzergâh boyunca tarım arazileri, yeşil ovalar ve nehir manzaralarıyla dikkat çeken Van Gölü Ekspresi, özellikle Elazığ-Bingöl hattında dronla görüntülendi.

"DOĞA ŞAHANE"

Yolculardan 80 yaşındaki Sabahattin Korkut, AA muhabirine, Van Gölü Ekspresi'yle seyahatinin Ankara'dan başladığını söyledi.

Keyifli bir yolculuk geçirdiğini anlatan Korkut, "Doğa şahane. Böyle bir yolculuğu herkese tavsiye ederim. Gayet manzaralı bir yolculuk oldu. En son 10 yıl önce buraya gelmiştim." dedi.

"DEVLET DEMİRYOLLARININ BU ULAŞIM HİZMETİ GAYET GÜZEL"

Ömer Kılınç da manevi kızının Van'daki düğününe katılmak için Ankara'dan trene bindiğini belirtti.

Kılınç, "Manevi kızımı Ankara Hacettepe'de tedavi ettirmiştim. Kendisi iyileşti. Onun düğününe katılmak için bu yolculuğu yapıyorum. Yolculuğum gayet güzel geçti, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Devlet Demiryollarının bu ulaşım hizmeti gayet güzel." diye konuştu.

"EŞSİZ BİR GÖRÜNTÜ ELDE ETTİK"

Bingöl'de yaşayan fotoğraf tutkunu Bilal Kala, kentin her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu anlatarak, Aşağı Kaleköy Baraj Gölü üzerindeki köprüden geçen treni görüntülemek için söz konusu bölgeye gittiğini söyledi.

Kala, "Köprünün üzerinden Van Gölü Ekspresi geçerken eşsiz bir görüntü elde ettik. Trenin köprüden geçişi çok güzel manzara sunuyor." ifadelerini kullandı.

Aşağı Kaleköy Baraj Gölü'nün çevresinde hayvanlarını otlatan besici Mehmet Can Birgönül de kentteki en güzel manzaranın bu mevkide olduğunu dile getirerek, "Burayı Bingöllüler de pek bilmiyor. En güzel manzara buradadır. Bu baraj yapıldıktan sonra daha da güzel bir manzara ortaya çıktı." dedi.