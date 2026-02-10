Türkiye’nin ilk tam kapsamlı Dijital Deneyim Merkezi, dünyaca ünlü ressam Vincent Van Gogh’un sanatsal mirasını ileri teknolojilerle bir araya getiren Van Gogh: Işığın İzinde sergisiyle sanat tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor. Açılışından bu yana büyük ilgi gören sergi, özel olarak düzenlenen Yıldızlı Gece seanslarıyla ziyaretçilere akşam saatlerinde farklı bir deneyim sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Dijital Deneyim Merkezi, her perşembe günü 18.30 – 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilen Yıldızlı Gece seanslarıyla, 19 Şubat’a kadar Van Gogh’un ışık ve renklerle şekillenen dünyasını daha sakin ve özel bir atmosferde keşfetme imkanı sağlıyor.

Sergiyle ilgili ayrıntılı bilgilere kultur.istanbul ve dijitaldeneyimmerkezi.com adreslerinden ulaşılabiliyor. “Yıldızlı Gece” seanslarına ait biletler ise Dijital Deneyim Merkezi gişelerinden ve Passo üzerinden satışa sunuluyor.