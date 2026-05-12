Kaza, Gevaş ilçesi Selçuklu Mezarlığı mevkii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; T.A. idaresindeki 65 NY 402 plakalı Citroen Berlingo marka kamyonet, seyir halindeyken lastiğinin patlaması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği personelleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
İlk Müdahale Olay Yerinde Yapıldı: Yaralılara, sağlık görevlileri tarafından kaza mahallinde yapılan ilk yardımın ardından ambulanslarla hastaneye sevkleri sağlandı.