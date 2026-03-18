İngiliz devi Liverpool’un savunmacısı Virgil van Dijk, Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Galatasaray maçı öncesi takımının ruh halini ve hedefini net sözlerle ortaya koydu.

Liverpool kaptanı, kulüp dergisine yaptığı açıklamalarda hem hafta sonu yaşanan hayal kırıklığını hem de Galatasaray karşısındaki mücadeleye dair inancını dile getirdi.

Tottenham karşısında alınan sonucun etkisini saklamayan Hollandalı savunmacı, bu duygunun sahaya doğru yansıtılması gerektiğini vurguladı.

"MESELE, ÖFKEYİ DOĞRU REAKSİYONA DÖNÜŞTÜRMEKTE"

Van Dijk, yaşananları geride bırakmak istediklerini belirterek, "Pazar günü yaşananlara çok fazla takılmak istemiyorum ama tıpkı taraftarlarımız gibi bizim de büyük bir hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim. Bu akşamki mesele, o hayal kırıklığını ve öfkeyi doğru bir reaksiyona dönüştürmek" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ATMOSFER ÇOK ETKİLEYİCİYDİ"

Avrupa gecelerinin adresi olan Anfield atmosferine de değinen deneyimli stoper, tribünlerin gücüne dikkat çekti.

Rakip sahadaki ortamın konuşulduğunu kabul eden Van Dijk, kendi taraftarlarının yaratacağı etkiye güvendiğini şu sözlerle anlattı:

"Avrupa geceleri Anfield'da her zaman özeldir. Türkiye'deki atmosfer hakkında çok şey söylendi ve dürüst olmak gerekirse gerçekten çok gürültülü ve etkileyiciydi. Ancak biliyorum ki bizim taraftarımız da bu akşam o gürültüyü ve tutkuyu bastıracak bir atmosfer yaratacaktır."

"GALATASARAY NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Rakiplerine duyduğu saygıyı da açıkça dile getiren kaptan, Galatasaray’ın disiplinine ve oyun organizasyonuna vurgu yaptı.

Van Dijk, takımının potansiyeline inandığını belirterek, "Galatasaray geçen hafta ne kadar tehlikeli ve iyi organize bir takım olduğunu gösterdi. Saygıyı hak ediyorlar. Ancak ben bu takıma inanıyorum. Eğer seviyemize ulaşırsak turu geçmek için büyük bir şansımız var. Tek hedefimiz turu geçmek" diyerek sözlerini tamamladı.