Kaynak: İHA

Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin, afet ve acil durumlara müdahale kabiliyetini ulusal ve uluslararası kriterler doğrultusunda en yüksek seviyeye çıkarmak amacıyla gerçekleştirdiği INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınav sürecindeki 36 saatlik kesintisiz tatbikat tamamlandı.

AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini ulusal ve uluslararası standartlarda en üst seviyeye taşımak amacıyla yürüttüğü INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınav süreci, saatlik kesintisiz tatbikatı sona erdi. AFAD Van TUR-18 olarak; zorlu ve yoğun geçen 36 saatlik INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınav sürecini başarıyla tamamlayarak önemli bir operasyonel değerlendirme süreci başarı ile tamamlandı. Uzun süreli afet operasyonlarında ekiplerin sahip olması gereken teknik yeterlilik, operasyonel kapasite, koordinasyon, lojistik yönetim, haberleşme, personel yönetimi ve görev devamlılığının değerlendirildiği sınav sürecinde ekiplerimiz, kendilerine verilen farklı senaryo ve görevleri belirlenen usul, esas ve operasyonel standartlar doğrultusunda uyguladı.

"36 SAATLİK YOĞUN VE KESİNTİSİZ SINAV SÜRECİNİN BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

36 saatlik yoğun ve kesintisiz sınav sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından, ekiplerimizin bir araya geldiği kahvaltı programı ve istişare toplantısı, İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programda; sınav süreci boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, sahada karşılaşılan uygulamalar, ekiplerin operasyon sürecindeki tecrübeleri, güçlü yönler ve geliştirilmesi gereken hususlar üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Mehmet Ulutaş, 36 saat boyunca büyük bir özveri, disiplin ve ekip ruhuyla görev yapan tüm personele teşekkür ederek, gerçekleştirilen sınav sürecinin ekiplerin mevcut kapasitesinin değerlendirilmesi ve afetlere müdahale kabiliyetlerinin daha da geliştirilmesi açısından önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.