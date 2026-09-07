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The Witcher serisinin eski geliştiricileri tarafından kurulan Rebel Wolves stüdyosunun ilk büyük projesi olan The Blood of Dawnwalker, oyun dünyasında geniş yankı uyandırdı. Stüdyo, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla küresel çapta 1 milyon kopya satışını geride bıraktıklarını doğruladı.

Açık dünya yapısına sahip karanlık fantastik aksiyon-RPG türündeki yapım, 14. yüzyıl Avrupası'nda geçiyor. Oyunun ilk bölümünde oyuncular; gündüz insan, gece ise vampire dönüşen ve ailesi için mücadele eden Coen karakterini kontrol ediyor. Hikayenin gidişatı oyuncu kararlarıyla şekillenirken, Coen'in macerası oyun içi 30 günlük bir süre sınırı mekanizması üzerinden ilerliyor.

STEAM'DE EŞ ZAMANLI 65 BİN OYUNCUYU AŞTI

Çıkışıyla birlikte oyunculardan ve eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler alan yapım, platformlardaki varlığını da güçlendirdi. SteamDB verilerine göre The Blood of Dawnwalker, Steam üzerinde anlık 65 bin eş zamanlı oyuncu sayısını aşarak güçlü bir grafik çizdi.