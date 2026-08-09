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Kaynak: DHA

Gayrettepe Mahallesi’ndeki M2 Gayrettepe Metro İstasyonu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğuştan görme engelli olduğu öğrenilen Enes G., kız arkadaşıyla buluşmak için İstanbul Havalimanı’ndan metro istasyonuna geldi. Metro perona yaklaştığı sırada dengesini kaybeden Enes G., raylara düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metroyla rayların arasındaki boşlukta kalan Enes G., itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen Enes G., ayağındaki ağrı nedeniyle ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler bir süre durduruldu. Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler normale dönerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Diğer yandan yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, elindeki valizle peronda bekleyen Enes G.nin metro yaklaştığında raylara düştüğü ve vatandaşların kaçtığı anlar görülüyor.