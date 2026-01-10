Valizini kapan o şehire akın ediyor: Duyunca çok şaşıracaksınız

DENİZ VE YAZ TURİZMİ ETKİSİ

10 mavi bayraklı plajı bulunan Tekirdağ, yaz sezonu için ideal şehirlerden biri. İstanbul'a yakın olmasından dolayı çevre illerden çok sayıda ziyaretçi kabul ediyor. Mavi bayraklı plajlarından dolayı turistlere güvenli ve kaliteli deniz tatili imkânı sunuyor. Ayvasıl bölgesinde dalış. Yeniköy'de kamp gibi alternatif aktiviteler de yaz turizmini çeşitlendiriyor.