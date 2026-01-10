Deniz ve doğa manzaralarıyla harmanlaşmış ilimiz Tekirdağ, çok yönlü yapısıyla yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor.
Valizini kapan o şehire akın ediyor: Duyunca çok şaşıracaksınız
Tekirdağ, mavi bayraklı plajları, doğa ve macera turizmi olanakları, tarihi ve kültürel mirasıyla geçen yıl yerli ve yabancı yaklaşık 5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
Şehirde, kamp ve karavan turizmi olanakları mevcut. Özellikle Uçmakdere'de yamaç paraşütü, ATV turları ve ekstrem sporlarıyla adrenalin tutkunlarının gözdesi konumunda.
DENİZ VE YAZ TURİZMİ ETKİSİ
10 mavi bayraklı plajı bulunan Tekirdağ, yaz sezonu için ideal şehirlerden biri. İstanbul'a yakın olmasından dolayı çevre illerden çok sayıda ziyaretçi kabul ediyor. Mavi bayraklı plajlarından dolayı turistlere güvenli ve kaliteli deniz tatili imkânı sunuyor. Ayvasıl bölgesinde dalış. Yeniköy'de kamp gibi alternatif aktiviteler de yaz turizmini çeşitlendiriyor.
Yaz aylarında açan kanola, lavanta ve ayçiçeği tarlaları, Tekirdağ'a görsel bir güzellik kazandırarak binlerce ziyaretçiye görsel şölen yaşatıyor.
Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük'e göre Tekirdağ, dört mevsim turizme elverişli yapısıyla sadece yaz aylarında değil yıl boyunca tercih ediliyor. Özellikle Uçmakdere'nin Marmara Denizi'ne uzanan eşsiz manzarası, yamaç paraşütünü unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.
Geçtiğimiz sene 5 milyon ziyaretçiye ulaşan Tekirdağ, önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyor.