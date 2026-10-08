Valizini kapan bu ülkeye gidiyor: Türkler adeta ikinci İstanbul'u kurdu

SADECE TATİL DEĞİL, YENİ YAŞAM ROTASI

Arnavutluk, doğal güzelliklerinin yanı sıra yatırım ve yaşam olanaklarıyla da Türklerin ilgisini çekiyor. Başkent Tiran'ın ticari hareketliliği ve Avlonya'nın turistik cazibesi, ülkeyi Balkanlar'da alternatif bir yaşam ve yatırım merkezi olarak öne çıkarıyor.