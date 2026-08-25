İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmanın ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Valizden servet çıktı: Gebze’de uyuşturucu operasyonu - Resim : 1

Adreste yapılan aramada; 21 bin sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 220 TL ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.