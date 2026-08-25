Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmanın ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada; 21 bin sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 220 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.