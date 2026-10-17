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Kaynak: DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri havalimanlarında uçakla İstanbul’a gelen uyuşturucu kuryelerinin yakalanması için operasyonlarını sıklaştırdı.

Operasyon kapsamında yurt dışından gelen ve uyuşturucu kuryesi olduğun tespit edilen bir kadın yolcu yakın takibe alındı. Yabancı uyruklu 29 yaşındaki N.B isimli kadın yolcu polis ekipleri tarafından durduruldu.

Şüphelinin valizlerinde yapılan aramada, 40 Kapsül halinde 425 gram Esrar maddesi, salça ve konserve kutularında 9335 gram Esrar maddesi olmak üzere Toplam 9 kilo 760 gram uyuşturucu madde ele gerildi.

Uyuşturucu kuryesi yakalanmamak için esrar maddesini salça kutularına ve konserve kutularına orijinal hallerini hiç bozmayacak şekilde fabrikasyon olarak presleyerek zulalama yaptığı tespit edildi. Uyuşturucu kuryesi daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.