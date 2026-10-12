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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurarak içerisinde arama yaptı. Aramada bir valizi açan ekipler, içerisindeki kazağın içine saklanmış 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.