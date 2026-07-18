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Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasıyla alevlenen kıyafet tartışması, gözleri bir anda profesyonel bisiklet sporunun vazgeçilmez donanımı olan bisiklet taytına çevirdi. Pek çok kişinin estetik veya günlük giyim alışkanlıkları üzerinden eleştirdiği bu taytların arkasında aslında yüzyılı aşan bir mühendislik ve sağlık hikayesi yatıyor. Peki, bisiklet taytı ilk kez nasıl ortaya çıktı ve bisikletçiler neden bu dar kıyafeti tercih ediyor? İşte bisiklet sporunun görünmeyen tarihi...

YÜN ŞORTLARDAN LİKRA DEVRİMİNE UZANAN TARİH

Bisiklet sporunun ilk yıllarında bugünkü gibi yüksek teknolojili esnek kumaşlar bulunmuyordu. 20. yüzyılın başlarından 1970'lere kadar yarışçılar, terlediklerinde ağırlaşan ve vücudu tahriş eden yün şortlar giyiyordu. Bu şortların içine, sele acısını azaltmak için gerçek koyun derisinden yapılmış yastıkçıklar dikiliyordu. Ancak yün şortlar hem rüzgar direncini artırıyor hem de ıslandığında sporcular için bir eziyete dönüşüyordu.

Tarihler 1976 ve 1977 yıllarını gösterdiğinde bisiklet giyiminde büyük bir devrim yaşandı. İsviçreli Assos firmasının kurucusu Tony Maier-Moussa ve İtalyan Castelli firması, bugün bildiğimiz "Likra" kumaşından üretilen ilk bisiklet taytlarını piyasaya sürdü. Vücudu ikinci bir deri gibi saran bu kumaş, ilk başlarda yün şortlara alışkın olan dönemin profesyonel bisikletçileri arasında yadırgansa da, sağladığı büyük aerodinamik avantaj ve hafiflik sayesinde kısa sürede profesyonel yarışçıların ve pelotonun standart forması haline geldi.

BİSİKLET TAYTI SPORCULAR İÇİN NEDEN ZORUNLUDUR?

Bisiklet sporunda tayt giyilmesi, dışarıdan bakıldığında sanılanın aksine moda odaklı bir tercih değil, tamamen teknik, medikal ve performansa dayalı bir zorunluluktur. Bir bisikletçinin bu özel kıyafeti tercih etmesinin temel nedenleri şunlardır:

SELE AĞRISINI VE UYUŞMAYI ÖNLEMEK: Bisiklet taytlarının ağ kısmında, özel mühendislikle geliştirilmiş anatomik bir ped (jelli veya sünger güderi) bulunur. Vücut ağırlığının çok küçük bir alana (seleye) saatlerce baskı yapması, ped desteği olmazsa sinir zedelenmelerine, uyuşmaya ve şiddetli ağrılara yol açar.

SÜRTÜNMEYİ VE TAHRİŞİ SIFIRA İNDİRMEK: Sürüş esnasında bacaklar binlerce kez aşağı yukarı hareket eder. Bol bir şort veya pantolon giyildiğinde kumaş katlanarak bacak arasına ve seleye sürtünür, bu da ciltte ciddi yaralara sebep olur. Tayt, cilde tam oturarak kumaşın cilt üzerinde kaymasını ve sürtünmeyi engeller.

AERODİNAMİK AVANTAJ: Profesyonel veya amatör fark etmeksizin bir bisikletçi için en büyük düşman rüzgardır. Bol kıyafetler paraşüt etkisi yaratarak sporcuyu yavaşlatırken, likra taytlar rüzgar direncini minimuma indirir.

HİJYEN VE NEM YÖNETİMİ: Bisiklet taytları anti-bakteriyel kumaşlardan üretilir ve teri hızla dışarı atar. En önemli medikal kurallardan biri de şudur: Bisiklet taytının içine kesinlikle iç çamaşırı giyilmez. İç çamaşırının dikişleri sürtünme sonucu derin kesiklere ve tahrişe neden olacağı için, taytın kendi özel pedi doğrudan tenle temas etmelidir.

MODA DEĞİL PERFORMANS EKİPMANI

Son günlerde yaşanan sosyal tartışmaların temelinde, bisiklet taytının teknik bir spor ekipmanı olduğunun göz ardı edilmesi yatıyor. Tıpkı bir dalgıcın dalgıç kıyafeti giymesi veya bir eskrimcinin koruyucu yelek takması gibi, bisiklet taytı da o sporun doğasının dayattığı, sporcunun sağlığını ve performansını korumaya yönelik son derece işlevsel ve mecburi bir araçtır.