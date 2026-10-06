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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Bizlere emanet olan, doğamızın dengesi ve hayatımızın neşesi sevimli dostlarımızın yaşam haklarına dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü idrak etmekteyiz.

Yaratılanı yaratıcıdan ötürü sevmek, doğayı ve tüm canlıları şefkatle kucaklamak, inancımızın gereğidir. Hayvanlar, sadece dünyamızı paylaştığımız varlıklar değil; aynı zamanda sevgiyi, sadakati ve merhameti bizlere hatırlatan dilsiz dostlarımızdır. Onların yaşam haklarını korumak, sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamalarını sağlamak sadece hukuki bir zorunluluk değil, her şeyden önce insani ve vicdani bir ödevdir.

Devletimiz, tüm kurumları ve yerel yönetimleriyle birlikte sokaktaki canlarımızın refahı, rehabilitasyonu ve korunması adına üzerine düşen sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmektedir. Ancak bu konuda en büyük güç, toplumsal bilinç ve vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılıktır. Unutmamalıyız ki merhamet, insanı insan yapan en yüce erdemdir ve bu erdemi tüm canlılara yansıtmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu anlamlı günün, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm toplumumuzda hayvan sevgisinin pekişmesine ve can dostlarımıza karşı duyarlılığın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum.

Hayatımızı paylaştığımız tüm sevimli dostlarımızın korunması adına özveriyle çalışan kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve yüreği merhametle dolu tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyorum.