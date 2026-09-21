Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Aziz milletimizin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en görkemli simgelerinden biri olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e "Gazi" unvanı ve "Mareşal" rütbesi verilişinin yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü’nü büyük bir gurur ve minnetle idrak ediyoruz.

"Ölürsek şehit, kalırsak gazi" anlayışıyla tarih boyunca her türlü zorluğa göğüs geren aziz milletimiz; vatanını, bayrağını ve mukaddes değerlerini korumak için canını ortaya koymaktan asla çekinmemiştir. Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan birer abidesi, vatanseverliğin ve kahramanlığın en yüce nişaneleridir. Bugün üzerinde huzur ve güven içinde yaşadığımız bu topraklar, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir.

Devletimizin tüm kurumları ve imkânlarıyla, milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olan gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin yakınlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu mukaddes emaneti hassasiyetle korumak ve gelecek nesillere gurur duyacakları bir Türkiye bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş olan tüm gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; hayatta olan kahraman gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum.