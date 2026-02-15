Kent genelinde etkili olan kar ve yağmur yağışları barajlardaki su miktarını artırdı. Dicle Barajı’nda su seviyesinin kritik düzeye ulaşması üzerine valilik, kontrollü su tahliyesinin yapılacağını duyurdu. Nehir kenarındaki yerleşim birimleri ile tarım alanlarının risk altında olduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İlimizde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Dicle Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana gelmiştir. Bu kapsamda, barajın işletme esasları doğrultusunda kontrollü olarak su tahliye işlemleri gerçekleştirilecektir. Tahliye süresince Dicle Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanacağından; nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim birimleri, tarım alanları ve işyerlerinin gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli olmaları gerekmektedir.”