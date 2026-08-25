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Kaynak: Haber Merkezi

Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu’nda yapılacak yol çalışması nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu’nun Dörtdivan Kavşağı ile Yeniçağa Kavşağı arasındaki kesiminde üstyapı onarım çalışması gerçekleştirilecek.

İSTANBUL YÖNÜ KAPATILACAK

Çalışmalar süresince otoyolun İstanbul istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Ulaşımın aksamaması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla araç trafiği Ankara istikametine aktarılacak.

TRAFİK ÇİFT YÖNLÜ SAĞLANACAK

Çalışma boyunca Ankara istikameti üzerinden trafik düzenlemesi yapılacak.

Bu kapsamda iki şerit Ankara yönüne, iki şerit ise İstanbul yönüne ayrılacak. Ulaşım çift yönlü ve kontrollü şekilde sağlanacak.

28 AĞUSTOS’TA NORMALE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Valilik, sürücülerin çalışma sahasındaki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini belirtti.

Onarım çalışmalarının 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 17.00 itibarıyla tamamlanması ve güzergahın yeniden tam kapasiteyle trafiğe açılması hedefleniyor.