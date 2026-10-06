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Kaynak: İHA

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre; 6 Ekim 2026 Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli yağış beklenmektedir.

Yağışların 6 Ekim 2026 saat 12.00’de başlayıp saat 22.00’ye kadar etkili olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışla birlikte ani sel ve su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabilir. Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.

Yetkililer, özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.