Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, özellikle Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık ve Andırın ilçelerinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği belirtildi. Beklenen yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği ifade edildi. Yetkililer, vatandaşların oluşabilecek risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem taşıdığını kaydetti.