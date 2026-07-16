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Kaynak: İHA

Aydın Valiliği’nden kritik orman yangını uyarısı yapıldı.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, "İlimizde 15-17 Temmuz tarihleri arasında etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle orman yangını riski kritik seviyeye ulaşmıştır.

Bu süreçte, özellikle köylerimizde tarla ve bahçe temizliği amacıyla yakılan anız ve temizlik ateşlerinin orman yangınlarına sebebiyet verme riski oldukça yüksektir.

Vatandaşlarımızın açık alanda kesinlikle ateş yakmamaları ve en ufak bir duman veya yangın belirtisinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.