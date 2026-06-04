Genel emir kararı Şanlıurfa Valiliğinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Yapılan açıklamada, il genelinde geniş bir alanda sürdürülen tarımsal faaliyetlerin ürün kaybına yol açmadan devam etmesinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, özellikle yaz aylarında meydana gelen anız yangınlarının her yıl önemli miktarda tarımsal ürünün zarar görmesine neden olduğu vurgulandı.

Genel emir kapsamında tarla sahipleri, kiracılar ve ortakçıların hasat sonrasında hiçbir şekilde anız yakamayacağı belirtildi. Anız yangınına sebep olan kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı, sorumluların tespit edilememesi halinde ise Çiftçi Kayıt Sistemi'nde parsel kaydı bulunan kişi veya kişilerin birinci derecede sorumlu tutulacağı ifade edildi. Kararda ayrıca hasadı yapılmamış ekili alanların çevresinde, yol kenarlarında ve komşu parsellerde ateş yakılması, yanıcı ve parlayıcı maddelerin bırakılması da yasaklandı.

BİÇERDÖVERLERDE YANGIN SÖNDÜRÜCÜ ZORUNLU

Biçerdöver sahipleri ve operatörlerine yönelik önemli yükümlülüklerin de yer aldığı 2026/3 sayılı genel emirde, yalnızca gerekli sürücü veya operatör belgesine sahip kişilerin çalıştırılabileceği, biçerdöverlerde her biri 6 kilogramlık iki adet yangın söndürücü bulundurulmasının zorunlu olduğu belirtildi. Hasatta yüzde 1,5'in üzerinde ürün kaybına izin verilmeyeceği, biçerdöverlerde sap kıyıcı veya saman makinesi bulunmasının zorunlu olduğu da kararda yer aldı.

Valilik, genel emir hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği, özellikle anız yangınlarına karşı tüm üreticileri ve vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek tarımsal üretimin, doğal yaşamın ve yerleşim alanlarının korunması için gerekli tedbirlerin eksiksiz uygulanacağını bildirdi.