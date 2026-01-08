Valilikten açıklama: 8 Ocak Bursa’da okullar tatil edildi mi?

BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bursa Valiliği, şehir genelini kapsayan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada özellikle güney ilçelerde etkili olması beklenen sağanak yağışlara ve kuvvetli rüzgâra dikkat çekildi. Buna karşın, valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar paylaşılmadı.