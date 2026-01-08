Valilikten açıklama: 8 Ocak Bursa’da okullar tatil edildi mi?

Kuvvetli yağış ve fırtına beklentisiyle birlikte Bursa’da okulların tatil edilip edilmeyeceği sorgulanırken, hava koşullarına ilişkin Bursa Valiliği’nden bilgilendirme geldi. İşte, Bursa'da 8 Ocak okullar tatil mi?
Bursa’da 8 Ocak Perşembe günü için yapılan meteorolojik uyarılar, öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki , Bursa'da 8 Ocak okullar tatil mi?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler Bursa’da okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Ancak 8 Ocak Perşembe günü için Bursa genelinde eğitime ara verilmedi. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam ediyor.
Bursa Valiliği, şehir genelini kapsayan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada özellikle güney ilçelerde etkili olması beklenen sağanak yağışlara ve kuvvetli rüzgâra dikkat çekildi. Buna karşın, valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar paylaşılmadı.
8 Ocak Perşembe günü için Bursa’da kar tatili kararı alınmış değil. Yüksek kesimlerde kar ihtimali bulunsa da, şu ana kadar eğitime ara verilmesine yönelik resmi bir duyuru yapılmadı. Yeni gelişmeler için Bursa Valiliği’nden gelecek açıklamalar takip ediliyor.