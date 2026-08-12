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İstanbul Valiliği, kentte yarın etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

VALİLİKTEN KRİTİK UYARI

Kuvvetli rüzgarın kent genelinde çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Özellikle;

Ağaç ve direklerin devrilmesi,

Çatıların uçması,

Ulaşımda aksamalar

gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı.

RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE ÇIKABİLİR

Valiliğin uyarısına göre rüzgarın saatte 50-70 kilometre hızla esmesi, yer yer ise 80 kilometre/saat seviyesine ulaşması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın özellikle ulaşım ve günlük yaşamda çeşitli olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT

Valilik, vatandaşların fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK DA GÖRÜLECEK

Kentte yarın havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Sabah ve öğle saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Valilik, kuvvetli rüzgar ve yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısında bulundu.