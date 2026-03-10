

Vali Muammer Erol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Ordu Valiliği kampüsünde çalışan kadınlarla bir araya gelerek, günlerini kutladı.



Ordu Valiliği Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün hikâyesinin anlatıldığı kısa bir video sunumu ile başladı.



Kadınlar Günü hikâyesinin anlatıldığı video gösteriminin ardından konuşma yapan Vali Muammer Erol, Ordu Valiliği Yerleşkesinde görev yapan kadın personellerin gününü kutlayarak, çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu.

Vali Muammer Erol, “Varlık nedenimiz Allah’a kulluk. O kulluğun olmazsa olmazı, beşeri ilişkilerimizi şekillendiren, gerekli sevgi ve muhabbet ve ne varsa Yaradan’a dönük, sevgi ve muhabbetten kuluna yansıyan, dünyayı ve insan ilişkilerini ne olursa olsun zenginleştiren de odur aslında, sevgidir, muhabbettir diye düşünüyorum. Bir olmaya bakmak lazım ve o birliği sevginin hamurluya karmak, yoğurmak ve o birlikten de hiçbir şekilde vazgeçmemek lazım” diye konuştu.

Konuşmasının devamında, yapmış olduğu hane ziyareti sırasında tanıştığı ve 25 yıldır engelli eşi Naciye Yılmaz’ın bakımını gerçekleştiren Osman Yılmaz’ı kürsüye davet eden Vali Muammer Erol, Osman Yılmaz’a yapmış olduğu fedakârlıktan dolayı teşekkür etti.