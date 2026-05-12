Valilik duyurmuştu: Gümrük Kapısı’ndan pasaportlu geçişler resmen başladı 12 yıllık hasret sona erdi

Ayhan, şöyle devam etti:

"Komşu ülke Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle sınır kapımız güvenlik gerekçesiyle uzun süre sadece insani yardım geçişlerine açıktı. Artık pasaportu bulunan vatandaşlarımız karşı tarafa geçiş yapabilecek. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının güvenliğini gözeterek karşı tarafta gerekli güven ortamı oluşana kadar kapıyı açmamıştı. Yaklaşık bir aydır süren çalışmaların ardından geçişler yeniden başladı. Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Suriye'ye geçen Naim Hüseyin, kapının açılmasından mutlu olduğunu belirterek, "Kapı açıldı, çok şükür. Devletimize teşekkür ediyorum. İnşallah artık daha iyi olur." dedi.

Cabir Kubeyni ise eşi ve çocuklarıyla ülkesine dönme kararı aldıklarını söyledi.