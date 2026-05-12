Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 2014'te ticari ve sivil geçişlere kapatılan Akçakale Gümrük Kapısı'nda yeni döneme girildi.
Valilik duyurmuştu: Gümrük Kapısı’ndan pasaportlu geçişler resmen başladı 12 yıllık hasret sona erdi
Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle uzun süredir kapalı kalan Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış işlemleri yeniden başladı. Şanlıurfa Valiliği geçişlerin başlayacağını duyurmuştu.Derleyen: Züleyha Öncü
Suriye'ye geçmek isteyen vatandaşlar, gümrük kapısı önünde toplandı. Pasaport kontrolü ve gerekli işlemlerin ardından geçişler gerçekleştirildi.
Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, burada yaptığı açıklamada, kapının açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ayhan, şöyle devam etti:
"Komşu ülke Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle sınır kapımız güvenlik gerekçesiyle uzun süre sadece insani yardım geçişlerine açıktı. Artık pasaportu bulunan vatandaşlarımız karşı tarafa geçiş yapabilecek. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarının güvenliğini gözeterek karşı tarafta gerekli güven ortamı oluşana kadar kapıyı açmamıştı. Yaklaşık bir aydır süren çalışmaların ardından geçişler yeniden başladı. Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz."
Suriye'ye geçen Naim Hüseyin, kapının açılmasından mutlu olduğunu belirterek, "Kapı açıldı, çok şükür. Devletimize teşekkür ediyorum. İnşallah artık daha iyi olur." dedi.
Cabir Kubeyni ise eşi ve çocuklarıyla ülkesine dönme kararı aldıklarını söyledi.
PASAPORTLA KİMLER GEÇEBİLECEK?
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kapıdaki yeni uygulama belirli grupları kapsayacak. Pasaportuyla müracaat ederek giriş-çıkış yapabilecek kişiler şunlar:
Türk vatandaşları, Çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları,
Türkiye’de geçerli ikamet veya çalışma izni olan Suriye vatandaşları.
GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİLER İÇİN BAŞVURU ŞARTI
Pasaportla geçiş hakkı bulunmayan, ancak "geçici koruma statüsü" altında olan Suriye vatandaşları için ise süreç farklı işleyecek.
Bu gruptaki kişilerin ticari, taziye veya diğer insani nedenlerle geçiş talepleri, Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezi'ne yapılacak başvuruların ardından ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.
2014'TEN BU YANA "KISMİ" HİZMET VERİYORDU
Akçakale Gümrük Kapısı, 2014 yılında güvenlik gerekçesiyle sivil ve ticari trafiğe kapatılmıştı. Bu süre zarfında sadece bölgedeki operasyonel süreçler, insani yardım tırları ve kamu görevlilerinin kontrollü geçişleri için kullanılan kapının yeniden sivil ulaşıma açılması, bölge esnafı ve vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Sınır kapısındaki bu hareketliliğin, bölgedeki insani koordinasyonun yanı sıra yerel ekonomiye de nefes aldırması bekleniyor.